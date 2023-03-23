Медведев: корты в Майами действительно быстрые, так что я не буду плакать
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«Корты здесь на самом деле быстрые, так что я не буду плакать. В финале Индиан-Уэллса был момент, когда я попытался сыграть чуть агрессивнее, ближе к линии, но как раз в тех геймах соперник исполнял сильные удары, поэтому тактика не сработала», — сказал Медведев на пресс-конференции.
В матче второго круга на турнире в Майами россиянин встретится с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).
Ранее Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Карлоса Алькараса.