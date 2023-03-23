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Медведев: корты в Майами действительно быстрые, так что я не буду плакать

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил условия на стартовавшем турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
Медведев: корты в Майами действительно быстрые, так что я не буду плакать
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Корты здесь на самом деле быстрые, так что я не буду плакать. В финале Индиан-Уэллса был момент, когда я попытался сыграть чуть агрессивнее, ближе к линии, но как раз в тех геймах соперник исполнял сильные удары, поэтому тактика не сработала», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В матче второго круга на турнире в Майами россиянин встретится с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Ранее Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Карлоса Алькараса.

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