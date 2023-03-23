Узнать больше

Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Алькараса

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев ответил, будет ли менять тактику на следующие матчи с испанцем Карлосом Алькарасом.
Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Алькараса
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Возможно, буду играть менее глубоко. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно.

Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на выход к сетке и игру с задней линии.

Во время нашего матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он сильно подавал, поэтому мне не помогло, а менять что-то во время матча не так просто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом (3:6, 2:6).

Ранее он высказался о том, что его победная серия прервалась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить