Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев ответил, будет ли менять тактику на следующие матчи с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Возможно, буду играть менее глубоко. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно.

Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на выход к сетке и игру с задней линии.

Во время нашего матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он сильно подавал, поэтому мне не помогло, а менять что-то во время матча не так просто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом (3:6, 2:6).

Ранее он высказался о том, что его победная серия прервалась.