Медведев ответил, готов ли менять тактику в матчах против Алькараса
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«Возможно, буду играть менее глубоко. Конечно, если я проиграю два матча подряд легко, то нужно будет что-то менять, но одного матча недостаточно.
Нужно подождать матч на более быстром корте, чтобы посмотреть, сработает ли моя позиция, когда мяч летит быстрее и у соперника меньше времени на выход к сетке и игру с задней линии.
Во время нашего матча был момент, когда я пытался играть агрессивнее и ближе к задней линии. Но в этих геймах он сильно подавал, поэтому мне не помогло, а менять что-то во время матча не так просто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом (3:6, 2:6).
Ранее он высказался о том, что его победная серия прервалась.