Журова — о возвращении россиян к международным соревнованиям: мы вернёмся туда только с флагом

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала условия для возвращения россиян к международным турнирам.

«Может быть, мы и сами не поедем, если нам будут выставлять какие-то условия. Надо ехать туда, где нам разрешат российский флаг. Потому что уже начинаются многие соревнования, где нас допускают с символикой. Нужно ехать туда и показывать результат. А МОК позовёт нас назад, потому что всем интересно, как русские выступают. Но мы вернёмся туда только с флагом», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее Ирина Винер заявила, что они уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было.