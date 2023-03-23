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Журова — о возвращении россиян к международным соревнованиям: мы вернёмся туда только с флагом

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала условия для возвращения россиян к международным турнирам.
Журова — о возвращении россиян к международным соревнованиям: мы вернёмся туда только с флагом
  • РИА Новости

«Может быть, мы и сами не поедем, если нам будут выставлять какие-то условия. Надо ехать туда, где нам разрешат российский флаг. Потому что уже начинаются многие соревнования, где нас допускают с символикой. Нужно ехать туда и показывать результат. А МОК позовёт нас назад, потому что всем интересно, как русские выступают. Но мы вернёмся туда только с флагом», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее Ирина Винер заявила, что они уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было.

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