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Винер: уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.
Винер: уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было
  • РИА Новости

«Это очень хорошо. Но всё зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но всё оставалось как было. По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время, — тогда и будем обсуждать», — сказал Винер в интервью RT.

Ранее Наталья Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт.

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