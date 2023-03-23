Винер: уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было
- РИА Новости
«Это очень хорошо. Но всё зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но всё оставалось как было. По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время, — тогда и будем обсуждать», — сказал Винер в интервью RT.
Ранее Наталья Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт.