Винер: уже слышали заявления Баха о возвращении российских спортсменов, но всё оставалось как было

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.

«Это очень хорошо. Но всё зависит от результата. Мы уже несколько раз слышали его обращение, где он заявлял о нашем возвращении, но всё оставалось как было. По фехтованию вроде бы разрешили выступать, но все страны отменяют соревнования, где должен был проходить отбор. Вот когда они соберутся обсудить окончательное решение — это должно произойти уже в ближайшее время, — тогда и будем обсуждать», — сказал Винер в интервью RT.

Ранее Наталья Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт.