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Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.
Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт
  • AP
  • © Marco Trovati

«Бах — молодец. Что тут можно ещё сказать? Очень ждём положительного решения от других федераций. Спорт — вне политики! Вот лозунг, под которым должны проходить Олимпийские игры. А всё остальное не должно влиять на соревнования, особенно политика», — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию RT.

Ранее Светлана Журова заявил, что слова Баха о политическом нейтралитете МОК — не для российских спортсменов.

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