Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт
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- © Marco Trovati
«Бах — молодец. Что тут можно ещё сказать? Очень ждём положительного решения от других федераций. Спорт — вне политики! Вот лозунг, под которым должны проходить Олимпийские игры. А всё остальное не должно влиять на соревнования, особенно политика», — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию RT.
Ранее Светлана Журова заявил, что слова Баха о политическом нейтралитете МОК — не для российских спортсменов.