Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.

«Бах — молодец. Что тут можно ещё сказать? Очень ждём положительного решения от других федераций. Спорт — вне политики! Вот лозунг, под которым должны проходить Олимпийские игры. А всё остальное не должно влиять на соревнования, особенно политика», — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию RT.

Ранее Светлана Журова заявил, что слова Баха о политическом нейтралитете МОК — не для российских спортсменов.