Журова: заявление Баха о политическом нейтралитете МОК не для российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.

«Слово Баха рассчитано не для российских спортсменов, а для тех, кто давит сейчас на МОК. Надо ехать туда, где флаг дают. Не надо пытаться всеми путями попасть в МОК. Год назад была одна история, сейчас совсем другая», — цитирует Журову «Чемпионат».

23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024.