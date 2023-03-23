Журова: заявление Баха о политическом нейтралитете МОК не для российских спортсменов
- РИА Новости
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«Слово Баха рассчитано не для российских спортсменов, а для тех, кто давит сейчас на МОК. Надо ехать туда, где флаг дают. Не надо пытаться всеми путями попасть в МОК. Год назад была одна история, сейчас совсем другая», — цитирует Журову «Чемпионат».
23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.
В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что в Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024.