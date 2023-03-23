Журова — о заявлении главы МОК: Бах просто отбивает давление, которое на него оказывают западные политики

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против влияния политики на спорт.

«Ничего удивительного Томас Бах на самом деле не сказал: он просто отбивает то давление, которое на него оказывают западные политики. И он пытается таким образом хоть как-то отыграться в этой ситуации. А что касается наших перспектив, лично я их не вижу. Скорее всего, нам будет предложен нейтральный статус. Но готовы ли спортсмены к нему теперь? Боюсь, что уже нет», — заявила Журова в интервью RT.

Ранее Наталья Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт.