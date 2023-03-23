Журова — о заявлении главы МОК: Бах просто отбивает давление, которое на него оказывают западные политики
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«Ничего удивительного Томас Бах на самом деле не сказал: он просто отбивает то давление, которое на него оказывают западные политики. И он пытается таким образом хоть как-то отыграться в этой ситуации. А что касается наших перспектив, лично я их не вижу. Скорее всего, нам будет предложен нейтральный статус. Но готовы ли спортсмены к нему теперь? Боюсь, что уже нет», — заявила Журова в интервью RT.
Ранее Наталья Бестемьянова положительно оценила заявление Баха, выступившего против политического влияния на спорт.