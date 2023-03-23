Тарасова — о 21-м месте Квителашвили на ЧМ: он всегда так катается

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление в короткой программе подопечного Этери Тутберидзе, грузинского фигуриста Мориса Квителашвили на чемпионате мира в Сайтаме.

Фигурист получил от судей 73,05 балла и занимает 21-е промежуточное место.

«Морис всегда так катается. Никакого удивления его результат у меня не вызвал», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023. За прокат он набрал 104,63 балла.

Вторым стал Илья Малинин из США, получивший от судей 100,38 балла. Замкнул тройку Ча Чжун Хван из Южной Кореи (99,64).

Ранее Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании.