Тарасова — о 21-м месте Квителашвили на ЧМ: он всегда так катается
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- © Joosep Martinson - International Skating Union
Фигурист получил от судей 73,05 балла и занимает 21-е промежуточное место.
«Морис всегда так катается. Никакого удивления его результат у меня не вызвал», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».
Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023. За прокат он набрал 104,63 балла.
Вторым стал Илья Малинин из США, получивший от судей 100,38 балла. Замкнул тройку Ча Чжун Хван из Южной Кореи (99,64).
Ранее Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ-2023 в мужском одиночном катании.