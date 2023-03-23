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Хлусевич рассказал, что его больше всего поразило в Иране

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал, что его больше всего удивило в Иране.
Хлусевич рассказал, что его больше всего поразило в Иране
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Практически ничего не знал об Иране до этого сбора. Больше всего поразило, что разница во времени между Москвой и Тегераном составляет 30 минут! До сих пор я был уверен, что она может быть кратна только часу. Узнал, что в Иране, как и в России, распространены самовары», — цитирует игрока Telegram-канал сборной России.

Матч Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее сотрудники посольства рассказали, как в Тегеране готовятся к матчу Иран — Россия.

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