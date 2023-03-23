Перевозчиков: не нужно говорить, что Носкова обошла почти всех лыжниц — это не так
- РИА Новости
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«Большой неожиданности в результате не было. На таких коротких отрезках биатлонисты вполне могут идти на равных, тем более мы знаем, что Екатерина показывает в своём виде хорошую скорость. Но не нужно говорить, что она обошла почти всех лыжниц, потому что это не так. Правильнее сказать — некоторых. Вот если бы речь шла о масс-старте, тогда мы бы посмотрели. Нельзя забывать о вкладе Алёны Перевозчиковой. Она проделала большую работу. Эстафета — это не гонка одного спортсмена, здесь всегда совместный результат», — сказал Перевозчиков в интервью RT.
Ранее Сергей Турышев рассказал о тактике Носковой и Перевозчиковой в командном спринте.