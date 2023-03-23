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Турышев назвал «неграмотным» заявление Губерниева о Носковой

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Тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев отреагировал на высказывание комментатора Дмитрия Губерниева о том, что «биатлонистка Екатерина Носкова объезжает почти всех лыжниц России».
Турышев назвал «неграмотным» заявление Губерниева о Носковой
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Не стоит делать таких голословных утверждений, не проведя аналитический разбор. На финишный круг Екатерина получила преимущество в 26 секунд от третьего места, и доехать тут было делом техники, можно было не особо упираться. Вот если бы она поборолась за первое место с Пантриной, то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины. Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», — сказал Турышев в интервью RT.

Ранее Турышев рассказал о тактике Носковой и Перевозчиковой в командном спринте.

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