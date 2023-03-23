Подопечный Тутберидзе не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ

Грузин Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, не смог квалифицироваться в произвольную программу на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме (Япония).

Фигурист набрал 65,17 балла за короткую программу и занял 29-е место из 34. Таким образом, спортсмен не выступит в произвольной программе.

Японский фигурист Сёма Уно выиграл короткую программу на ЧМ-2023. За прокат он набрал 104,63 балла.

Вторым стал Илья Малинин из США, получивший от судей 100,38 балла. Замкнул тройку Чжун Хван Ча из Южной Кореи (99,64).

Ранее сообщалось, что японцы Рику Миура и Рюити Кихара стали чемпионами мира в парах.