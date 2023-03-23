Трусова будет учиться на журфаке МГУ по индивидуальному плану
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По информации Sport24, Трусова будет учиться на журфаке МГУ по индивидуальному плану. Она перевелась из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
23 марта Александра присутствовала на учебных парах в МГУ.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.
Ранее сообщалось, что Трусова начала посещать занятия на журфаке МГУ.