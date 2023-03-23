Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова перевелась на журфак Московского государственного университета (МГУ) на первый курс.

По информации Sport24, Трусова будет учиться на журфаке МГУ по индивидуальному плану. Она перевелась из Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

23 марта Александра присутствовала на учебных парах в МГУ.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее сообщалось, что Трусова начала посещать занятия на журфаке МГУ.