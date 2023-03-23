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Трусова начала посещать занятия на журфаке МГУ

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова посещает занятия на факультете журналистики в Московском государственном университете (МГУ).
Трусова начала посещать занятия на журфаке МГУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации «Чемпионата», месяц назад 18-летняя фигуристка подписала документы о зачислении в МГУ. Сейчас Александра присутствует на учебных парах.

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что у Трусовой есть проблемы с лишним весом.

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