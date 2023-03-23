Трусова начала посещать занятия на журфаке МГУ
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По информации «Чемпионата», месяц назад 18-летняя фигуристка подписала документы о зачислении в МГУ. Сейчас Александра присутствует на учебных парах.
Напомним, что Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.
Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что у Трусовой есть проблемы с лишним весом.