Бестемьянова считает, что у Трусовой есть проблемы с лишним весом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о форме фигуристки Александры Трусовой.

«Трусова пока не прошла период взросления. Есть проблемы с лишним весом, есть проблемы после перехода к другому тренеру, много психологических сложностей. Но у неё-то мотивация есть. Она не достигла того, чего хотела. Александра точно вернётся», — цитирует Бестемьянову kp.ru.

Напомним, что Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года фигуристка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию.