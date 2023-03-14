Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об ожиданиях на турнире шоу-программ по фигурному катанию.

РИА Новости

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