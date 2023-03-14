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Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала об ожиданиях на турнире шоу-программ по фигурному катанию.
Бестемьянова поделилась ожиданиями от турнира шоу-программ по фигурному катанию
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

«У меня нет такого, что я жду чьих-то номеров. Я люблю смотреть спортивные соревнования, они настолько заряженные и классные, а в показательных выступлениях спортсмены зачастую халтурят, поэтому хочу, чтобы меня кто-то удивил, пусть даже это будет кто-то один», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Турнир пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Участие в турнире по шоу-программам примут Камила Валиева, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Акатьева и другие.

Ранее Тарасова сообщила, что не будет судить турнир по шоу-программам.

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