Мишустин заявил о необходимости организовывать спортивные игры с дружественными странами
- РИА Новости
«Считаю, что самое важное для нас — сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможные элементы как внутри страны, так и организовать соответствующие соревнования вместе с дружественными странами», — приводит слова Мишустина «РИА Новости».
Он добавил, что в перспективе — организация соревнований стран ШОС и БРИКС.
25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что российские штангисты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы.