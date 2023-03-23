Мишустин заявил о необходимости организовывать спортивные игры с дружественными странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал организовывать спортивные игры с дружественными странами.

«Считаю, что самое важное для нас — сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможные элементы как внутри страны, так и организовать соответствующие соревнования вместе с дружественными странами», — приводит слова Мишустина «РИА Новости».

Он добавил, что в перспективе — организация соревнований стран ШОС и БРИКС.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российские штангисты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы.