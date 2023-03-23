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Российские штангисты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы

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В Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) сообщили, что российские тяжелоатлеты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы.
Российские штангисты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Спортсменов из России и Белоруссии нет в финальных списках», — приводит слова представителя EWF ТАСС.

Турнир пройдёт с 15 по 23 апреля в Ереване. Соревнования являются одним из квалификационных турниров на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) поддержала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о правилах допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях.

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