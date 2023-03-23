Российские штангисты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы

В Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) сообщили, что российские тяжелоатлеты не были включены в окончательный список участников чемпионата Европы.

«Спортсменов из России и Белоруссии нет в финальных списках», — приводит слова представителя EWF ТАСС.

Турнир пройдёт с 15 по 23 апреля в Ереване. Соревнования являются одним из квалификационных турниров на Олимпиаду в Париже.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) поддержала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о правилах допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях.