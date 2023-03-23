El Confidencial: УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на сезон из-за «дела Негрейры»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить «Барселону» от еврокубков из-за «дела Негрейры».

Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать методы, оказывающие влияние на результаты матчей на национальном и международном уровне.

Организация имеет право отстранить клуб от участия в еврокубках, но дисквалификация может продлиться только один сезон.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании не нашла доказательств коррупции в связях «Барселоны» с Негрейрой.