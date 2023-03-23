РУСАДА проверило Щербакову на допинг в феврале
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Об этом сообщает ТАСС.
Также в том месяце были проверены Екатерина Чикмарёва, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Арсений Федотов, Егор Гончаров, Алина Горбачёва, Пётр Гуменник, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Майя Хромых, Каролина Коган, Ангелина Палагина и Никита Сенцов.
В 2022 году Щербакова была проверена РУСАДА один раз.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство продолжает оценивать выполнение РУСАДА условий восстановления.