«Эдмонтон» в овертайме победил «Аризону» в НХЛ
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Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей дублями отметились Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид.
Леон Драйзайтль сделал четыре результативные передачи.
У «Аризоны» отличились Клэйтон Келлер, оформивший дубль, и Янис Мозер.
«Эдмонтон» с 90 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 66 очками — на 13-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.