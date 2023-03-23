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«Эдмонтон» в овертайме победил «Аризону» в НХЛ

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«Эдмонтон» победил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» в овертайме победил «Аризону» в НХЛ
  • AP

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дублями отметились Райан Нюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид.

Леон Драйзайтль сделал четыре результативные передачи.

У «Аризоны» отличились Клэйтон Келлер, оформивший дубль, и Янис Мозер.

«Эдмонтон» с 90 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 66 очками — на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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