Скалони заявил, что сборной Аргентине будет труднее играть из-за статуса чемпионов мира
- AP
«Нам будет тяжелее, чем когда-либо, ведь все захотят победить нас гораздо сильнее. Нам нужно больше энергии от каждого, потому что сейчас всё будет труднее», — приводит слова Скалони TyC Sports.
Сборная Аргентины под руководством специалиста стала победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре, обыграв Францию в серии пенальти.
Скалони стал лучшим наставником года по версии ФИФА.
Ранее сообщалось, что он постарается убедить Месси сыграть на ЧМ-2026.