Скалони заявил, что сборной Аргентине будет труднее играть из-за статуса чемпионов мира

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что команде станет труднее играть из-за статуса победителей чемпионата мира.

«Нам будет тяжелее, чем когда-либо, ведь все захотят победить нас гораздо сильнее. Нам нужно больше энергии от каждого, потому что сейчас всё будет труднее», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Сборная Аргентины под руководством специалиста стала победителем чемпионата мира — 2022 в Катаре, обыграв Францию в серии пенальти.

Скалони стал лучшим наставником года по версии ФИФА.

Ранее сообщалось, что он постарается убедить Месси сыграть на ЧМ-2026.