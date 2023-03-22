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Скалони постарается убедить Месси сыграть на ЧМ-2026

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего Лионеля Месси в национальной команде.
Скалони постарается убедить Месси сыграть на ЧМ-2026
  • Gettyimages.ru

«Лео в сборной, чтобы играть, продолжать приезжать в команду, и пока он не скажет иначе, мы будем работать. Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его убедить передумать», — цитирует TyC Sports Скалони.

Нападающий выиграл чемпионат мира — 2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинские футболисты победили Францию по пенальти. Месси стал лучшим игроком мундиаля.

Ранее сообщалось, что более 1 млн болельщиков пытались приобрести билеты на первый матч сборной Аргентины в статусе чемпиона мира.

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