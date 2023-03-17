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Более 1 млн болельщиков пытались приобрести билеты на первый матч сборной Аргентины в статусе чемпиона мира

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Более 1 млн человек хотели приобрести билет на товарищеский матч сборной Аргентины с командой Панамы.
Более 1 млн болельщиков пытались приобрести билеты на первый матч сборной Аргентины в статусе чемпиона мира
  • Gettyimages.ru
  • © Carol Smiljan/NurPhoto

Как сообщает BNN Bloomberg, билеты были распроданы менее чем за два часа после их поступления в продажу.

По информации источника, места в виртуальной очереди за билетами продавались более чем за $300.

Стоимость билетов начиналась с $30 и достигала $130. 

Встреча состоится 23 марта в Буэнос‑Айресе (Аргентина) на стадионе, вмещающем более 80 тыс. зрителей.

Напомним, что предстоящая игра станет первой для аргентинской сборной в статусе действующего чемпиона мира.

В финале чемпионата мира 2022 года подопечные Лионеля Скалони одержали победу над командой Франции в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил партнёрам по национальной команде позолоченные телефоны в честь победы на турнире в Катаре.

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