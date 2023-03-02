Месси подарил футболистам сборной Аргентины позолоченные телефоны в честь победы на ЧМ-2022

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси потратил около 200 тысяч евро на позолоченные телефоны iPhone для партнёров по национальной команде после победы на чемпионате мира 2022 года.

Как сообщает The Sun, на каждом iPhone выгравировано имя игрока, его игровой номер, а также логотип Ассоциации футбола Аргентины.

По словам генерального директора компании, которая подготовила телефоны, Месси хотел сделать необычный подарок всем футболистам и персоналу сборной Аргентины по случаю победы на турнире в Катаре.

«Я предложил Лионелю золотые iPhone с именами игроков, и ему понравилась эта идея», — рассказал он.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла команду Франции в серии пенальти. 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола.