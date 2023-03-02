Месси подарил футболистам сборной Аргентины позолоченные телефоны в честь победы на ЧМ-2022
- AP
Как сообщает The Sun, на каждом iPhone выгравировано имя игрока, его игровой номер, а также логотип Ассоциации футбола Аргентины.
По словам генерального директора компании, которая подготовила телефоны, Месси хотел сделать необычный подарок всем футболистам и персоналу сборной Аргентины по случаю победы на турнире в Катаре.
«Я предложил Лионелю золотые iPhone с именами игроков, и ему понравилась эта идея», — рассказал он.
Сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла команду Франции в серии пенальти. 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.
Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации футбола.