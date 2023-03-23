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Боброва: восхищаюсь Загитовой, потому что она не боится и идёт поперёк всего

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Олимпийская чемпионка в командном турнире 2014 года Екатерина Боброва выразила восхищение стремлением победительницы Игр-2018 Алины Загитовой пробовать себя в новых сферах и образах.

«Я всё равно восхищаюсь Алиной, потому что она не боится и идёт поперёк всего. Захотела спеть — пошла спела с Zivert. Шоу-программы? Пойду и буду делать Мэрилин Монро. Молодец, не боится, потому что я бы десять тысяч раз подумала, хочу я это делать или нет, потому что опасненько такие вещи делать», — цитирует Боброву «Чемпионат».

Загитова на турнире выступила в образе Монро и получила от судей 18,09 балла. Она не вошла в тройку призёров. Победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми оказались Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Загитова ответила на критику за выступление в образе Монро на турнире шоу-программ.

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