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Источник: сборная Украины проведёт товарищеский матч с клубом АПЛ

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Сборная Украины проведёт товарищескую игру с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ).

Соперником Украины станет «Брентфорд», сообщает Tribuna.

Матч состоится 23 марта. Отмечается, что встреча пройдёт в закрытом режиме, а попасть на неё смогут только представители обеих команд.

«Брентфорд» занимает восьмое место турнирной таблицы АПЛ — 42 очка в 27 турах. 

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда назовёт имя капитана на товарищеский матч с командой Ирана в Тегеране.

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