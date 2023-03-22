Источник: сборная Украины проведёт товарищеский матч с клубом АПЛ

Сборная Украины проведёт товарищескую игру с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ).

Соперником Украины станет «Брентфорд», сообщает Tribuna.

Матч состоится 23 марта. Отмечается, что встреча пройдёт в закрытом режиме, а попасть на неё смогут только представители обеих команд.

«Брентфорд» занимает восьмое место турнирной таблицы АПЛ — 42 очка в 27 турах.

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