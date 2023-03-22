Карпин сообщит о выборе капитана сборной России на матч с Ираном 23 марта

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда назовёт имя капитана на товарищеский матч с командой Ирана в Тегеране.

«Я ещё не знаю, кто играть будет. Завтра увидите», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала в групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша.