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На стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша

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Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирана на стадионе, где протекает крыша.
На стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша
  • Gettyimages.ru

Как минимум одна протечка произошла при входе на VIP-трибуны арены. Помимо этого, несколько трибун стадиона на данный момент находятся на реконструкции, сообщает РИА Новости.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1). Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.

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