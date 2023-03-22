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Железняков: Губанова вполне может побороться за медали ЧМ по фигурному катанию

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Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, оценил шансы представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате мира 2023 года по фигурному катанию.
Железняков: Губанова вполне может побороться за медали ЧМ по фигурному катанию
  • AFP

«Губанова вполне может побороться за медали мирового первенства. Красиво, чистенько катайся — и будет результат. Единственное, она может столкнуться с предвзятым судейством, так как всё равно все знают, что она русская. Впрочем, предвзятого судейства может и не быть», — цитирует Железнякова Metaratings

Губанова является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при. 

Фигуристка родилась в Тольятти. 20-летняя фигуристка сменила спортивное гражданство в 2021 году. Сейчас спортсменка выступает за сборную Грузии.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что Губановой будет сложно на предстоящем чемпионате мира.

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