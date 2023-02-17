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Медведева: то, что Губанова из России, будет не самым решающим фактором на чемпионате мира

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что выступающей за Грузию россиянке Анастасии Губановой будет сложно на предстоящем чемпионате мира.
Медведева: то, что Губанова из России, будет не самым решающим фактором на чемпионате мира
  • РИА Новости

«Будет ли ей сложно из-за того, что она россиянка? Думаю, да. Но, мне кажется, то, что она из России, будет не самым решающим фактором в её переживаниях.

Ей будет сложно, потому что она выиграла чемпионат Европы и от неё уже чего-то ждут. Чемпионат мира — более серьёзное соревнование, там будет больше соперников — японки, американки. На неё будет больше давление», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 20 по 26 марта в Сайтаме.

Также Губанова является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.

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