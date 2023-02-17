Медведева: то, что Губанова из России, будет не самым решающим фактором на чемпионате мира
- РИА Новости
«Будет ли ей сложно из-за того, что она россиянка? Думаю, да. Но, мне кажется, то, что она из России, будет не самым решающим фактором в её переживаниях.
Ей будет сложно, потому что она выиграла чемпионат Европы и от неё уже чего-то ждут. Чемпионат мира — более серьёзное соревнование, там будет больше соперников — японки, американки. На неё будет больше давление», — приводит слова Медведевой ТАСС.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 20 по 26 марта в Сайтаме.
Также Губанова является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.