Медведева: то, что Губанова из России, будет не самым решающим фактором на чемпионате мира

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что выступающей за Грузию россиянке Анастасии Губановой будет сложно на предстоящем чемпионате мира.

«Будет ли ей сложно из-за того, что она россиянка? Думаю, да. Но, мне кажется, то, что она из России, будет не самым решающим фактором в её переживаниях.

Ей будет сложно, потому что она выиграла чемпионат Европы и от неё уже чего-то ждут. Чемпионат мира — более серьёзное соревнование, там будет больше соперников — японки, американки. На неё будет больше давление», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 20 по 26 марта в Сайтаме.

Также Губанова является бронзовым призёром этапа Гран-при в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призёром финала юниорской серии Гран-при.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства.