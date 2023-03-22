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ФХР выступила с заявлением о решении IIHF продлить отстранение России

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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение России и Белоруссии на сезон-2023/24.
ФХР выступила с заявлением о решении IIHF продлить отстранение России
  • Gettyimages.ru

«Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» — это решение, которое не несёт в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.

Отмечается, что ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.  Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее в НХЛ заявили, что отстранение россиян может повлиять на проведение Кубка мира.

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