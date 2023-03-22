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Чугайнов назвал причины провала Талалаева в «Торпедо»

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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов назвал причины провала Андрея Талалаева на посту наставника столичного клуба.
Чугайнов назвал причины провала Талалаева в «Торпедо»
  • РИА Новости

«Да, под руководством специалиста команда показывала не самые выдающиеся результаты. Но результат — совокупность труда очень большого количества людей, трудящихся в клубе. Не стоит всё сваливать на тренера. Ответственность несёт каждый отдел. Каким бы ты ни был великим специалистом, тяжело ставить яркую игру и стабильно набирать очки, если в составе банально нет футболистов, способных решать серьёзные задачи. Несмотря на то что Талалаев выдал в «Торпедо» не самый удачный отрезок, надеюсь, при дальнейшем трудоустройстве положительные моменты у президентов клубов перевесят. Всё-таки он достойно проявил себя и в «Крыльях Советов», и в «Ахмате», — заявил Чугайнов RT.

Ранее бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об изменениях в столичном клубе.

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