Игнатьев: происходящее с «Торпедо» не украшает российский футбол

Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об изменениях в столичном клубе.

«Торпедо» начало валиться не сегодня. Но сейчас оно нащупывает свою игру и дарит болельщикам хотя бы минимальный позитив. В настоящий момент автозаводцы больше не являются мальчиками для битья. Всё стало гораздо лучше. Конечно, сложно утверждать, что они могли бы остаться в РПЛ, если бы не убрали Талалаева. Во всяком случае, были заметны плоды его работы, он выстроил отношения с футболистами», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Он также отметил, что с приходом нового специалиста команда рухнет.

«Он просто не знает возможностей подопечных и даже их фамилий, а до конца сезона осталась пара месяцев. Это потеря времени и темпа. Происходящее с «Торпедо» не украшает российский футбол. Попахивает непрофессионализмом. Талалаев же — талантливый тренер и обязательно найдёт себе работу», — добавил Игнатьев.

Ранее бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста наставника московской команды.