Чугайнов — об уходе Талалаева из «Торпедо»: для меня это непонятно
- РИА Новости
«Мы можем только догадываться о причинах отставки Талалаева из «Торпедо». Для меня произошедшее непонятно. Команда, можно сказать, только вернулась со сборов, и руководство спустя месяц моментально решилось на расставание с третьим тренером за сезон. Возможно, у него имелись на то свои основания, о которых мы не узнаем никогда», — заявил Чугайнов RT.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее Борис Игнатьев призвал руководство «Торпедо» уйти в отставку вслед за Талалаевым.