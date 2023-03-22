Чугайнов — об уходе Талалаева из «Торпедо»: для меня это непонятно

Бывший тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста наставника московской команды.

«Мы можем только догадываться о причинах отставки Талалаева из «Торпедо». Для меня произошедшее непонятно. Команда, можно сказать, только вернулась со сборов, и руководство спустя месяц моментально решилось на расставание с третьим тренером за сезон. Возможно, у него имелись на то свои основания, о которых мы не узнаем никогда», — заявил Чугайнов RT.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее Борис Игнатьев призвал руководство «Торпедо» уйти в отставку вслед за Талалаевым.