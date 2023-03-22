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УЕФА не видит нарушений во флаге «Великой Венгрии» с частью территории Украины

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В Федерации футбола Венгрии (MLSZ) рассказали, как решился вопрос с неоднозначной национальной символикой.
УЕФА не видит нарушений во флаге «Великой Венгрии» с частью территории Украины
  • Gettyimages.ru

«В УЕФА и FARE не увидели нарушений в так называемом флаге и карте Великой Венгрии, которая включает часть территории Украины, а также земли, которые сейчас принадлежат Румынии, Словакии, Словении и Хорватии», — сообщает пресс-служба MLSZ.

MLSZ направила запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организацию Футбол против расизма в Европе (FARE) с просьбой оценить правомерность использования символа исторической Венгрии. Это произошло после того, как глава правительства страны Виктор Орбан пришёл на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта Великой Венгрии.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретил проносить радужный флаг на стадион и в фан-зону в Будапеште.

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