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Железняков — о чемпионате мира без российских фигуристов: неполноценное соревнование

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о проведении чемпионата мира — 2023 без представителей России.
Железняков — о чемпионате мира без российских фигуристов: неполноценное соревнование
  • Legion-Media

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Соревнование неполноценное. Наши фигуристы, особенно фигуристки, — мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов», — цитирует Железнякова Metaratings.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее японцы Рику Миура и Рюити Кихара, выступающие в парном катании, выиграли короткую программу на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме.

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