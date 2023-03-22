Железняков — о чемпионате мира без российских фигуристов: неполноценное соревнование

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о проведении чемпионата мира — 2023 без представителей России.

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Соревнование неполноценное. Наши фигуристы, особенно фигуристки, — мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов», — цитирует Железнякова Metaratings.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее японцы Рику Миура и Рюити Кихара, выступающие в парном катании, выиграли короткую программу на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме.