Павлюченко выступил за возвращение системы «весна— осень» в российском футболе
- РИА Новости
«Подготовка к сезону: провёл — и свободен. А так ты сначала готовишься, потом пауза, затем вновь подготовка. В итоге продолжаешь чемпионат непонятно в какой форме. Я за то, чтобы вернули «весна — осень», — сказал Павлюченко Sport24.
Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачёв дал понять, что исполком организации в ближайшее время обсудит вариант с переходом Второй лиги на систему «весна — осень».
Ранее Андрей Канчельскис назвал систему «весна — осень» наиболее подходящей для российского футбола.