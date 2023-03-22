Sport24: Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Торпедо».

Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера столичного клуба, сообщает Sport24.

По информации источника, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее «Пари НН» было присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо».