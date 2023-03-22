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«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по ситуации с Ярославом Михайловым в матче нижегородского «Пари НН» с московским «Торпедо».
«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»
  • РИА Новости

«КДК удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча «Пари НН» — «Торпедо». Команде из Нижнего Новгорода присуждено поражение со счётом 0:3», — сообщает пресс-служба РФС.

Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее в «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны.

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