«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по ситуации с Ярославом Михайловым в матче нижегородского «Пари НН» с московским «Торпедо».

«КДК удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча «Пари НН» — «Торпедо». Команде из Нижнего Новгорода присуждено поражение со счётом 0:3», — сообщает пресс-служба РФС.

Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек.

Ранее в «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны.