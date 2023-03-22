«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»
- РИА Новости
«КДК удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча «Пари НН» — «Торпедо». Команде из Нижнего Новгорода присуждено поражение со счётом 0:3», — сообщает пресс-служба РФС.
Игра 20-го тура чемпионата России в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.
За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек.
Ранее в «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны.