В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны», — цитирует Измайлова ТАСС.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.
За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.
Ранее «Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Михайлова в матче РПЛ.