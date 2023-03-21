В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что сотрудники нижегородского клуба, которые допустили выход на поле дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова, будут наказаны.

«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны», — цитирует Измайлова ТАСС.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее «Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Михайлова в матче РПЛ.