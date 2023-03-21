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В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны

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Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что сотрудники нижегородского клуба, которые допустили выход на поле дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова, будут наказаны.
В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с футболистом Михайловым будут наказаны
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны», — цитирует Измайлова ТАСС.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее «Торпедо» подало протест по участию игрока «Пари НН» Михайлова в матче РПЛ.

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