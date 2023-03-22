КДК дисквалифицировал Мелкадзе на два матча за неспортивное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по инцидентам на матчах 20-го тура чемпионата.

КДК дисквалифицировал на два матча Российской премьер-лиги (один условно) и оштрафовал на 50 тыс. рублей нападающего «Сочи» Георгия Мелкадзе, сообщает РИА Новости.

Мелкадзе на 80-й минуте получил две жёлтые карточки в течение нескольких секунд за нарушение и неспортивное поведение. Игрок, покидая поле, продемонстрировал оскорбительный жест.

Также на два матча дисквалифицирован полузащитник подмосковных «Химок» Жаниу Бикел за удар ногой в колено хавбека «Ростова» Кирилла Щетинина.

Ранее сообщалось, что тренера «Урала» Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурную брань.



