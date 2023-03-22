Тренера «Урала» Гончаренко дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурную брань
- РИА Новости
«Гончаренко был удалён в этом матче за ненормативную лексику в адрес судьи. У Гончаренко была условная дисквалификация с испытательным сроком, она не закончилась. Решение — за оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на три матча чемпионата России», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.
Главный тренер «Урала» был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.
Белорусский специалист пропустит матчи с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.
Ранее президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18.