Тренера «Урала» Гончаренко дисквалифицировали на три матча РПЛ за нецензурную брань

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра в игре с «Динамо».

«Гончаренко был удалён в этом матче за ненормативную лексику в адрес судьи. У Гончаренко была условная дисквалификация с испытательным сроком, она не закончилась. Решение — за оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на три матча чемпионата России», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.

Главный тренер «Урала» был удалён с поля на 93-й (90 + 3) минуте.

Белорусский специалист пропустит матчи с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

Ранее президент «Урала» Иванов поддержал предложение об увеличении числа команд в РПЛ до 18.