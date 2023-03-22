Нового главного тренера «Торпедо» представят до конца недели
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«Мы сели с Андреем Викторовичем, поговорили. Такое решение приняли — двигаться параллельным курсом. Новый тренер будет не сегодня объявлен, на этой неделе», — приводит слова Савина ТАСС.
Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
Чёрно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.
Ранее сообщалось, что Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы.