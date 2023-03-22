Нового главного тренера «Торпедо» представят до конца недели

Президент «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что столичный клуб объявит имя нового главного тренера команды до конца недели.

«Мы сели с Андреем Викторовичем, поговорили. Такое решение приняли — двигаться параллельным курсом. Новый тренер будет не сегодня объявлен, на этой неделе», — приводит слова Савина ТАСС.

Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Чёрно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.

Ранее сообщалось, что Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы.