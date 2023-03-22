«Матч ТВ»: Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы

Теперь уже бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев должен был отправиться с командой на сборы, которые связаны с паузой на международные матчи.

«Может, мысли и были, но не настолько же. Тем более сейчас они могут получить три очка. Вчера разговаривал с ним, он собирался на сборы с командой», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Чёрно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.

Ранее в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.