«Матч ТВ»: Талалаев собирался ехать с «Торпедо» на сборы
- РИА Новости
«Может, мысли и были, но не настолько же. Тем более сейчас они могут получить три очка. Вчера разговаривал с ним, он собирался на сборы с командой», — приводит слова источника «Матч ТВ».
Талалаев проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
Чёрно-белые по итогам 20 туров занимают в турнирной таблице 16-е место.
Ранее в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.