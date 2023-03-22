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Орлов: Овечкин до моего приезда в «Вашингтон» уже много назабивал, думаю, что всё будет хорошо

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Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов высказал мнение, что у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» не возникнет проблем с результативностью.
Орлов: Овечкин до моего приезда в «Вашингтон» уже много назабивал, думаю, что всё будет хорошо
  • Gettyimages.ru

«Он до моего приезда уже много назабивал, так что там у него есть те, кто ему будет отдавать. И он сам может создать момент, поэтому думаю, что всё будет хорошо», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Он забил свой 40-й гол в лиге уже в 13-м сезоне. Он превзошёл рекорд Уэйна Гретцки (12 сезонов с 40+ шайбами).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт отреагировал на достижение Овечкина.

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