Около 615 российских болельщиков посетят матч с Ираном в Тегеране

Стало известно, сколько российских болельщиков поддержат национальную сборную в товарищеском матче с Ираном в Тегеране.

Игру посетят 615 российских болельщиков, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что около 500 билетов было продано через Российский футбольный союз. Всего на матче ожидается около 15 тыс. болельщиков.

Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1).

Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).

26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.

Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.