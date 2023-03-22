Около 615 российских болельщиков посетят матч с Ираном в Тегеране
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Игру посетят 615 российских болельщиков, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что около 500 билетов было продано через Российский футбольный союз. Всего на матче ожидается около 15 тыс. болельщиков.
Игра Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.
Последний раз команды встречались в 2017 году и сыграли вничью (1:1).
Сборная Ирана выступала на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре. «Принцы Персии» уступили сборным Англии (2:6) и США (0:1) и победили команду Уэльса (2:0).
26 марта в Санкт-Петербурге национальная команда сыграет с Ираком.
Ранее агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказал мнение, что его клиент может забить в товарищеском матче с Ираном.