Узнать больше

Бывший главный тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко занял аналогичную должность в «Алании».
Бывший главный тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали контракт на полтора года с возможностью его продления ещё на один сезон.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, зарплата Василенко во владикавказском клубе составит 600 тыс. рублей в месяц.

В 23 турах первенства Первой лиги «Алания» набрала 40 очков и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о победе над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить