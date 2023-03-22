Бывший главный тренер «Факела» Василенко возглавил «Аланию»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко занял аналогичную должность в «Алании».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали контракт на полтора года с возможностью его продления ещё на один сезон.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, зарплата Василенко во владикавказском клубе составит 600 тыс. рублей в месяц.

В 23 турах первенства Первой лиги «Алания» набрала 40 очков и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о победе над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).