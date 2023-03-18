Пятибратов — о победе над «Сочи»: игроки «Факела» проделали фантастическую работу на поле

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о победе над «Сочи» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ребята проделали фантастическую работу на поле. И они заслужили похвалу в свой адрес. Нельзя воспринимать этот матч как что-то из ряда вон выходящее. Достойная игра, достойный результат», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что сейчас «Факел» находится не в той ситуации, чтобы долго праздновать победу.

«Не думаю, что это была лучшая игра при мне. Хотелось бы, чтобы лучшие игры были впереди. Но, на мой взгляд, мы сегодня достаточно качественно играли, поскольку с хорошими физическими кондициями подошли к игре», — заключил Пятибратов.

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе Профсоюзов завершилась со счётом 3:0. Мячи забили Георгий Гонгадзе с пенальти, Руслан Магаль и Матвей Ивахнов на 34-й, 73-й и 79-й минутах.

На 81-й минуте с поля был удалён игрок «Сочи» Георгий Мелкадзе.

«Факел» находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» — девятый (28).

Ранее нападающего «Факела» Маркова признали лучшим игроком матча РПЛ с «Сочи».