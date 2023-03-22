Чесноков считает, что Медведеву стоит уделить внимание тренировкам

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянину Даниилу Медведеву нужно уделить внимание тренировкам.

«Кроме того, что игрок выступает на соревнованиях, ему нужно работать над элементами. Ничего страшного, если в Майами он проиграет рано, нужна какая-то работа», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) (3:6, 2:6). Он прервал победную серию из 19 матчей.

Ранее сообщалось, что Медведев был разочарован, что его победная серия прервалась в финале турнира в Индиан-Уэллсе.