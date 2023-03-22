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Чесноков считает, что Медведеву стоит уделить внимание тренировкам

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянину Даниилу Медведеву нужно уделить внимание тренировкам.
Чесноков считает, что Медведеву стоит уделить внимание тренировкам
  • Gettyimages.ru

«Кроме того, что игрок выступает на соревнованиях, ему нужно работать над элементами. Ничего страшного, если в Майами он проиграет рано, нужна какая-то работа», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) (3:6, 2:6). Он прервал победную серию из 19 матчей.

Ранее сообщалось, что Медведев был разочарован, что его победная серия прервалась в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

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